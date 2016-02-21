ريفي: حزب الله شوه هوية لبنان ودمر علاقته بالسعودية

قدم وزير العدل اللبناني أشرف ريفي، الأحد، استقالته من حكومة تمام سلام وعلل اسباب الاستقالة بممارسة دويلة حزب الله وحلفائه، اذ اتهم ريفي ميليشيا الحزب بتعطيل المؤسسات الدستورية وعرقلة إحالة ملف المتهم ميشال سماحة الى المجلس العدلي وهو اعلى سلطة قضائية في لبنان وصولا الى تدمير علاقة لبنان مع السعودية وسائر العرب للمرة الأولى بتاريخ لبنان الحديث.



وزير العدل اللبناني اعتبر أن وزير الخارجية جبران باسيل تجرأ على الإساءة للسعودية بطلب من حزب الله وطالب الحكومة بتقديم اعتذار للمملكة وقيادتها وشعبها.



ودعا وزير العدل اللبناني المستقيل الحكومة لتقديم استقالتها قبل أن تتحول إلى أداة كاملة بيد حزب الله

من جانبه أكد وزير الداخلية نهاد المشنوق بأن لبنان لن يكون شوكة في خاصرة العرب, كاشفاً انه سيكون لأحرار لبنان ما يسر العرب وانه سيكون هناك تحرك كبير اليوم.

