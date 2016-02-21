كيري: توصلنا لاتفاق مشروط لوقف المعارك في سوريا

أعلن وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، اليوم الأحد، عن التوصل إلى "اتفاق مشروط" مع روسيا على شروط وقف الأعمال العدائية في سوريا.

وقال كيري في مؤتمر صحافي مع نظيره الأردني، ناصر جودة، بالعاصمة الأردنية عمان: "تحدثت إلى سيرغي لافروف (وزير الخارجية الروسي)، وأعتقد أننا توصلنا لاتفاق مشروط من حيث المبدأ على وقف الأعمال القتالية في سوريا".

وتابع المسؤول الأميركي: "نحن في مرحلة استكمال تفاصيل وقف إطلاق النار المؤقت".

وأكد كيري أن المفاوضين السوريين اقتربوا من التوصل لوقف إطلاق النار في سوريا أكثر من أي وقت مضى.

وأعرب عن اعتقاده بأن الرئيسين الأميركي باراك أوباما، والروسي فلاديمير بوتين، سيتحدثان في الأيام القادمة لاستكمال الاتفاق من حيث المبدأ.

على الجهة الاخرى قال مصادر صحفية روسيا نقلا عن وزارة الخارجية الروسية ان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بحث مع نظيره كيري في اتصال هاتفي اليوم شروط وقف إطلاق النار في سوريا



