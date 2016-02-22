الحكومة اللبنانية تؤكد على تصويب العلاقات مع السعودية

شدد تمام سلام رئيس الوزراء اللبناني الاثنين، على ضرورة تصويب العلاقة بين لبنان والسعودية وأكد تمسك لبنان بالإجماع العربي مشدداً أن لبنان عربي الهوية والإنتماء.

وقال في بيان صادر عن مجلس الوزراء بإجماع مجلس الوزراء بعد جلسة استثنائية لبحث وقف المساعدات العسكرية السعودية عن لبنان، وقرار المملكة ودول الخليج إعادة النظر بالعلاقة مع لبنان، وافتعال حزب الله للأزمات مع السعودية والدول العربية "لن ننسى للسعودية مساهمتها في إعادة إعمار لبنان ورعايتها مؤتمر الطائف الذي أنهى الحرب".

واضاف أن "الحكومة طلبت من رئيسها القيام بجولة خليجية لتصويب العلاقات، وأن أي جولة خليجية لنا تبدأ من السعودية".

وشدد على ضرورة تصويب العلاقة بين لبنان وأشقائه.

فيما أكد أن لبنان يلتزم بسياسة النأي بالنفس في صراعات المنطقة.

وأدان واستنكر بشدة الإعتداء على السفارة السعودية في طهران.

هذا وأفاد مراسل "العربية" في بيروت أن خلافات داخل الفرقاء السياسيين أخرت صدور بيان الحكومة التي كانت قد دعت لاجتماع طارئ، اليوم الاثنين، لمعالجة مسألة العلاقات اللبنانية السعودية بعد إعلان المملكة إعادة النظر بالمساعدات المقدمة إلى لبنان.

وأوضح المراسل أن نقطة الخلاف الأساسية بين فريقي 8 و14 آذار في الحكومة تدور حول مسألة تأييد الإجماع العربي في كافة المواضيع الأساسية والإقليمية الحساسة.

