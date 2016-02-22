الهيئة العليا للتفاوض تبحث في الرياض الهدنة المؤقتة

تتوجه الأنظار مجددا إلى المحادثات الأميركية الروسية مع ترقب اللمسات الأخيرة للرئيسين أوباما وبوتين على الهدنة المحتملة في سوريا.

وكان وزير الخارجية الأميركي جون كيري أعلن عن هدنة مؤقتة مشروطة في سوريا، يمكن أن تدخل حيز التنفيذ خلال الأيام القليلة المقبلة.

وبهذا الإطار تعقد الهيئة العليا لـلمفاوضات السورية اجتماعا طارئا اليوم في الرياض، لبحث الهدنة المحتملة وتوفّر الضمانات اللازمة لنجاحها.

وقال رئيس الهيئة العليا رياض حجاب إنه سيـبحث مع أعضاءِ الهيئة آخرَ ما تم التوصل إليه بشأن الهدنة والمفاوضات. كما ستُجرى اجتماعاتٌ ثنائية بين الهيئة وممثلين عن دولٍ غربية.

فيما اعتبر محمد علوش، ممثل فصيل جيش الإسلام وكبير المفاوضين إلى جنيف 3، في مقابلة سابقة مع "الحدث" أن الهدنة هي إجراء مؤقت ولم يكن مخطط لها.