حكومة لبنان تحدد موقفها من حزب الله بجلسة طارئة

يعقد مجلس الوزراء اللبناني اليوم جلسة استثنائية لبحث وقف المساعدات العسكرية السعودية عن لبنان، وقرار المملكة ودول الخليج إعادة النظر بالعلاقة مع لبنان، وافتعال حزب الله للأزمات مع السعودية والدول العربية.

ونُقِل عن رئيس مجلس الوزراء تمام سلام تأكيده التضامن مع المملكة في ما تواجهه مع العرب وبالنيابة عن العرب.

وأكد سلام أن لبنان مع الإجماع العربي حتى وإن في غفلة من الزمن أو لحظة ما اتخذ موقف باتجاه آخر.

وأوضح سلام لزواره أنه دعا إلى جلسة لمجلس الوزراء لاتخاذ الموقف المناسب الرسمي والمسؤول، مضيفاً أن وزير الخارجية جبران باسيل اتَّخذ موقف النأي بالنفس في اجتماع جدة من دون التشاور معه.

بدوره اعتبر رئيس الوزراء السابق سعد الحريري أن البيان الوزاري لم يُحترم، ولم يعد جائزا أن يكون لبنان خارج الإجماع العربي.

وقال إن المطلوب من مجلس الوزراء موقف واضح، وإلا سيكون لنا كلام آخر.

وتحدثت مصادر عن اتصالات جارية من أجل إيجاد الصيغة التي تصحح موقف الحكومة من مؤتمري القاهرة وجدة".

وأشار الرئيس نبيه بري إلى ضرورة إعادة تثبيت سياسة لبنان الخارجية، والتمسك بالإجماع العربي في ما يتعلق بالقضايا المشتركة، منبها الى أن الوضع اللبناني المحتقن والهش لا يحتمل المهاترات السياسية التي قد تؤدي إلى الانزلاق نحو الفتنة.