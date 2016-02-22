ليبيا.. حكومة الوفاق تنتظر ثقة البرلمان

اعتبر الناطق باسم مجلس النواب الليبي، فرج بوهاشم، أن تعليق جلسة المجلس الرئاسي ما هو إلا انعكاس للحالة الليبية والاختلاف الموجود بين الأعضاء.

وأضاف بوهاشم أن الأعضاء في مجلس النواب ليسوا على انسجام أو توافق، مشيرا إلى أن مجلس النواب سيعقد جلسة رسمية، وسيتم التصويت خلالها على منح الثقة للحكومة.

وتابع أنه إذا لم يتم منح الثقة للتشكيلة الحكومية الحالية سيتم تعديل قائمة الوزراء مرة أخرى وطرحها للثقة.

ولفت بوهاشم إلى أن تأخر وصول رئيس الحكومة فائز السراج بسبب اجتماعه مع المبعوث الأممي إلى ليبيا مارتن كوبلر، وعدم التحاق أعضاء المجلس الرئاسي أدى إلى تعليق جلسة النواب.