البنتاغون ينفي تزويد القوات الكردية بقذائف مضادة للدروع

نفت وزارة الدفاع الأميركية تزويدها قذائف مضادة للدروع لقوات الحماية الكردية، الذراع العسكرية لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردستاني في سوريا. وذلك بعد يوم من تناقل مقاطع فيديو تظهر استخدامهم لها في معارك شمال حلب.

في التفاصيل، نفى المتحدث باسم البنتاغون جيف ديفيس، تزويد أي قذائف أو صواريخ متطورة لقوات الحماية الكردية أو أي قوات أخرى في سوريا، إلا أنه أكد دعم واشنطن لقوات سوريا الديمقراطية التي تعد قوات الحماية الكردية أبرز فصيل عسكري يقاتل تحت رايتها. مضيفا بأن الدعم الأميركي مبني على أساس تقييم البنتاغون لما سيحتاجونه لهدفهم التالي، في معاركهم ضد داعش شمال محافظة الحسكة في سوريا.

وأشار إلى أنه لا دليل حتى الآن على أن قوات سوريا الديمقراطية تستخدم الأسلحة الأميركية لأغراض غير قتال داعش.