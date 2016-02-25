دي ميستورا: غداً سنبدأ بالعمل على تطبيق وقف النار

قال ستيفان دي ميستورا، مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا، اليوم الخميس في مؤتمر صحفي في جنيف إن الدول الأعضاء في "مجموعة الدعم الدولية لسوريا" ستعقد اجتماعا غدا لقوة المهام الخاصة بها ليكونَ أول اجتماع لقوة المهام التي شكلت وفق الخطة الروسية الأمريكية لوقف القتال في سوريا. مشددا على ضرورة إيصال المساعدات إلى المناطق المحاصرة في سوريا.

وأضاف "يجب أن نقوم بالمزيد لإيصال المساعدات إلى 100 ألف سوري محاصر"، وشدد أن المساعدات الطبية يجب أن تدخل للمحتاجين مع القوافل الإغاثية.

وأوضح دي ميستورا، إنه سيعلن غدا الجمعة موعد الجولة التالية من محادثات السلام في جنيف.

وأضاف دي ميستورا للصحافيين أن الدول الأعضاء في "مجموعة الدعم الدولية لسوريا" ستعقد اجتماعا أيضا غدا لقوة المهام الخاصة بها، وسيكون هذا أول اجتماع لقوة المهام، ويأتي بعد خطة روسية أميركية لوقف القتال في سوريا.