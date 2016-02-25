موسكو: لن نبحث بدائل عن وقف النار في سوريا

قال ميخائيل بوجدانوف نائب وزير الخارجية الروسي اليوم الخميس، إن موسكو لا تجري محادثات بشأن بدائل لخطة وقف إطلاق النار في سوريا وفق ما نقلته وكالة "إنترفاكس" الروسية للأنباء.

وأعلنت الهيئة العليا للمفاوضات، الممثلة لأطياف واسعة من المعارضة السورية، التزامها بـ"هدنة مؤقتة لمدة أسبوعين" بموجب الاتفاق الأميركي - الروسي الذي نص على وقف لإطلاق النار في سوريا يدخل ليل الجمعة-السبت حيز التنفيذ.

هذا وأفاد دبلوماسيون بأن مشاورات تجري حالياً بين أعضاء مجلس الأمن لاستصدار قرار يكرس الاتفاق الذي توصلت إليه واشنطن وموسكو الاثنين الماضي لإرساء وقف لإطلاق النار في سوريا، اعتباراً من منتصف ليلة الجمعة السبت.