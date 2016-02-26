إيطاليا وحكومة ليبيا يرفضان أي تدخل عسكري

دعت وزيرة الدفاع الإيطالية، روبرتا بينوتي، إلى إرساء الاستقرار في ليبيا من خلال الاعتماد على قوات محلية، معتبرة أن التدخل العسكري الغربي لن يكون مجديا، بحسب قناة "الحدث" اليوم الجمعة.

ورداً على سؤال بشأن تقارير عن وجود قوات خاصة فرنسية على الأرض في ليبيا، قالت الوزيرة الإيطالية إن التحركات الأحادية الجانب لم تساعد ليبيا في الماضي ولن تساعدها الآن.

يأتي هذا بينما أكدت الحكومة الليبية المعترف بها دولياً أنها لم ولن تسمح بدخول قوات أجنبية تساندها في معاركها، في إشارة إلى قوات فرنسية ذكرت صحيفة "لوموند" أنها تنفذ عمليات سرية في ليبيا.

كشف آمر قوات الصاعقة الليبية، ونيس بوخمادة أن المجموعة العسكرية الفرنسية الموجودة في بنغازي هي مجرد مستشارين عسكريين، يقدمون الاستشارات للجيش الليبي في حربه ضد الإرهاب، مؤكداً أنهم لا يشاركون في المعارك الدائرة في المدينة.

هذا ويسجل الجيش الوطني الليبي تقدماً مهماً في بنغازي على حساب تنظيم داعش في عدد من أحياء المدينة.