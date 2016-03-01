القوات العراقية تستعد للهجوم على قضاء حديثة وكبيسة

أعلنت مصادر عسكرية في العراق عن مقتل عدد من الانتحاريين وتدمير سيارات مفخخة دفع بها تنظيم داعش لشن هجمات على مناطق متفرقة في محافظة الأنبار.

وبحسب مصادر أمنية، استهدف التنظيم تجمعا في الحقلانية قرب قضاء حديثة بـ 6 انتحاريين سبقهم انتحاري واحد لفتح ثغرة على مدخل القضاء فقتلته قوات الطوارئ، وكذلك الانتحاريون الستة فيما فرضت الشرطة حظرا للتجوال.

صد الهجمات الانتحارية شاركت فيها أيضا طائرات التحالف حيث دمرت رتلا عسكريا للتنظيم من 6 سيارات كان متجها من مدينة الرطبة إلى منطقة الكيلو 35 غرب الرمادي للهجوم على مقر القوات الأمنية هناك ودمرت مستودعا كبيرا للوقود كان يستخدمه التنظيم شرق الرمادي.

وأفادت مصادر عسكرية بجهوزية قواتها لاستعادة هيت وكبيسة ومناطقهما المحيطة من سيطرة التنظيم، فيما وجهت القوات القريبة هناك نداء إلى المدنيين تطلب منهم مغادرة مناطقهم خلال 48 ساعة قبل بدء المعركة.