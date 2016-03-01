فورين بوليسي: إيران تقصف سوريا بطائرات بدون طيار

نشرت دورية "فورين بوليسي" تقريرا تشير فيه إلى دلائل بمشاركة سلاح الجو الإيراني في سوريا حيث نُشرت صور تُظهر طائرات إيرانية بدون طيار، في وقت نقلت فورين بوليسي عن خبراء في شؤون التسليح، تأكيدهم على هذه المعطيات بعد مقارنة صور ولقطات للحرس الثوري تتضمن طائرات إيرانية بدون طيار من بينها لقطتان لقصف أهداف جنوب حلب.

وانضمت إيران إلى قائمة الدول التي تستهدف الشعب السوري وثواره بالغارات الجوية، مستخدمة طائرات بدون طيار لقصف مناطق في عمق الأراضي السورية، دعما لنظام بشار الأسد، كما أوضح تقرير نشرته دورية "فورين بوليسي" الشهيرة، وترجمت "زمان الوصل" أهم ما جاء فيه.

وقال التقرير إن مشاركة إيران في القصف الجوي تم توثيقها من قبل مختص بشؤون التسليح، قارن بين صور ولقطات، ليؤكد أن طائرات إيرانية بالفعل قصفت أهدافا في الريف الجنوبي لحلب.

ففي يوم 4 فبراير، بث الإعلام الرسمي في إيران تقريرا قصيرا يسلط الضوء على الحرس الثوري الإيراني، واستخدام الطائرات بدون طيار "شاهد 129" في مراقبة الحدود الجنوبية الشرقية مع أفغانستان وباكستان.

وحسب خبير التسلح "جالين رايت" فإن التقرير تضمن لقطتين سريعتين لطائرات من نفس الطراز وهي تقصف أهدافا جنوب حلب، وربما حدث ذلك سهوا، أو استهتارا بإمكانية متابعة التقرير من قبل خبراء حاذقين.

وقد استخدم "رايت" برنامجا متطورا لتحديد المواقع، مكّنه من اكتشاف المنطقة التي ضربتها الطائرات الإيرانية في سوريا، ليكتشف أنها في ريف حلب الجنوبي، وتحديدا قرب قرية "خلصة".

وقال الباحث إن تحليق طائرات إيرانية من دون طيار في الأجواء السورية ليس جديدا، لكن الجديد هو استخدامها في القصف.

وفي 2012، أعلنت مليشيات الحرس الثوري عن إطلاق طائرة "شاهد"، قائلة إنها تطير لمسافة ألف و700 كم دون توقف، وأنها تستطيع حمل 8 صواريخ.