لافروف يدعو لإغلاق الحدود التركية السورية

دعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال كلمة ألقاها، في افتتاح الدورة الـ31 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة في جنيف للحاجة إلى إغلاق الحدود التركية السورية لوقف تدفق المسلحين وإمداد الإرهابيين بالأسلحة حسب وصفه.

وقال لافروف إنه من الطبيعي ألا يوجد مكان للإرهابيين في اتفاق وقف إطلاق النار أو الحل السياسي الذين بمبادئهم وإيديلوجيتهم يعارضون وجود الحضارة الإنسانية وبالتالي التخلص من النصرة وداعش يعتبر أساسي لضمان حقوق الإنسان.

وشدد على "ضرورة إغلاق الحدود بين تركيا وسوريا لمنع تمويل وتغذية الإرهابيين الذين تصل إليهم الأسلحة والأموال عن طريق تركيا وحتى ضمن المساعدات الإنسانية".