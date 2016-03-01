موسكو: نأمل أن يتوصل السوريون إلى جمهورية فدرالية

كشف سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي عن أن روسيا تأمل بأن يتوصل المشاركون في المفاوضات السورية إلى فكرة إنشاء جمهورية فدرالية وهو المطلب الذي تطالب به الأكراد.

واعتبر ريابكوف أن على السوريين وضع معايير محددة للهيكلة السياسية في سوريا المستقبل، تعتمد على الحفاظ على وحدة أراضي البلاد، بما في ذلك إمكانية إنشاء جمهورية فدرالية.

وأضاف ريابكوف أن روسيا قلقة من استعدادات للجيش التركي على الحدود السورية، مشددا على أن أي تدخل عسكري لأنقرة سيكون ضربة قاصمة لاتفاق وقف إطلاق النار في سوريا، مؤكدا أن الأتراك لم يتخلوا عن فكرة الهجمات عبر الحدود.