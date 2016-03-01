وكالة أكي الإيطالية: لا سوريين بقيادة داعش

نقلت وكالة أكي الإيطالية للأنباء عن مصدر سوري وصفته بالمطّلع على عمل تنظيم داعش، أنه لم يتبق بقيادة التنظيم أي سوري، وباتت عراقية بالكامل يشاركهم 5 قياديين، هم تونسيان وشيشاني وهولنديان، مضيفا أن اللامركزية التي منحها زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي تسببت بفوضى وضعف كبير داخل التنظيم.

حيث بدأت المجموعات الأوروبية في التنظيم التي منحها البغدادي اللامركزية بالانحلال بعد أن تعرضت لانقسامات ولهروب الكثير من العناصر منها. فضلاً عن عمليات الإعدام الكثيرة بحق عناصرها من العرب الأوروبيين"، حسب قوله.

وعن علاقة التنظيم بالقوى العسكرية الأخرى في المنطقة، قال إن الفوضى أدت لاختراقات كبيرة جداً في التنظيم، وهناك شكوك كبيرة من قبل القيادة العراقية خاصة بمجموعة المغرب العربي (شمال إفريقيا) والمجموعة الأوروبية (عرب أوروبا) ومجموعة الشيشان، أدت لعمليات إعدام وتصفية على نطاق واسع خلال الأشهر الأربعة الأخيرة".