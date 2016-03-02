البنتاغون: أميركا لن تنشئ "غوانتانامو جديد" للدواعش

وصف مسؤولون في البنتاغون عملية إلقاء القوات الخاصة الأميركية القبض على قيادي كبير في داعش في العراق، بالتطور الحاسم في محاربة التنظيم، وفق تقرير نشرته صحيفة ذي نيويورك تايمز. مضيفة أن أميركا لا تنوي إنشاء معتقل كـ "غوانتانامو" لعناصر داعش.

وأضاف المسؤولون "بهذه العملية تكون الحرب على داعش دخلت مرحلةً جديدةً، حيث أن فرقة العمليات الخاصة DELTA FORCE هي أوّل قوّة قتالية أميركية رئيسية على الأرض هناك منذ انسحاب الولايات المتحدة من العراق في نهاية عام 2011.

وأشار المسؤولون بأن هذه المرحلة تثير أيضاً أسئلة عديدة حول طريقة التعامل مع مجموعة متزايدة من المعتقلين الذين ينتمون إلى التنظيم، في محاولة منهم لعدم تكرار انتهاكات سجن أبو غريب.

وأشار المسؤولون بأن هذه المرحلة تثير أيضاً أسئلة عديدة حول طريقة التعامل مع مجموعة متزايدة من المعتقلين الذين ينتمون إلى التنظيم، في محاولة منهم لعدم تكرار انتهاكات سجن أبو غريب.

وقال مسؤولون في وزارة الدفاع إن واشنطن لا تنوي إنشاء مرفق أميريكي على المدى الطويل لاحتجاز معتقلي داعش، وأنهم يجرون تحقيقاً مع المعتقل، رافضين الكشف عن هويته، في مركز احتجاز مؤقت في مدينة أربيل في شمال العراق.

وأضاف المسؤولون أنهم سيسلمونه في نهاية المطاف إلى المسؤولين العراقيين أو الأكراد، خاصةً وأن إدارة أوباما ترفض إرسال أيّ معتقل إلى سجن غوانتنامو.