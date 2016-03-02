قائد بالناتو: روسيا اختارت خصومة أوروبا وأميركا

اتهم قائد قوات حلف الأطلسي في أوروبا موسكو بدعم الأسد في تحويل أزمة اللاجئين إلى سلاح ضد الغرب. وقال إن هذه الاستراتيجية تخدم مصالح روسيا.

وأكد قائد قوات حلف شمال الأطلسي الجنرال فيليب بريدلوف أن روسيا اختارت أن تكون خصما لأوروبا والولايات المتحدة، كما أشار إلى وجود إرهابيين ضمن موجات المهاجرين إلى أوروبا.

وتابع "تواجه أوروبا تحديات، أولها من الشرق، إذ اختارت روسيا أن تكون خصما، وأن تشكل خطرا طويل الأمد على الولايات المتحدة وحلفائنا في أوروبا. و روسيا ترى في أميركا وحلف شمال الأطلسي خطرا على شعبها، وقيدا على طموحاتها. لذلك تسعى روسيا لكسر وحدتنا".

وأضاف "أما التحدي من الجنوب، فهو التدفق الهائل للمهاجرين نتيجة عدم استقرار دولهم وانهيارها، ما يساعد في دخول الإرهابيين والمقاتلين الأجانب".