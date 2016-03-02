لافروف يهاتف كيري للتأكيد على التعاون بشأن سوريا

جدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الأميركي جون كيري التأكيد في مكالمة هاتفية على ضرورة التعاون لضمان إنهاء الاقتتال في سوريا.

وأوضحت وزارة الخارجية الروسية أن الوزيرين ركزا خلال مكالمتهما على تنفيذ المبادرة الروسية - الأميركية لوقف الاقتتال في سوريا، وأكدا أهمية التنسيق بين البلدين لا سيما في الجانب العسكري من أجل تعزيز وقف إطلاق النار الذي يجب أن تحترمه قوات النظام وجماعات المعارضة المسلحة غير المرتبطة بالإرهابيين.

كما ناقشا تأجيل الجولة القادمة من محادثات السلام يومين إلى 9 من مارس للسماح بتعزيز اتفاق وقف الاقتتال.