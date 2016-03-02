هادي يكشف تفاصيل ضبط سفينة السلاح الإيرانية جيهان

كشف الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي تفاصيل جديدة لصحيفة عكاظ عن ضبط سفينة السلاح جيهان الإيرانية المتوجهة إلى الحوثين في العام 2014.

حيث أوضح أنه تمت مراقبة اتصالات أحد أبناء صعدة الذين ذهبوا إلى إيران بهدف التهريب، وتتبع الأميركان اتصاله مع أقاربه، وتمت مراقبة عملية الشحن، حيث لوحظ أن السفينة يتم شحنها بالسلاح، وتلحيم أجزائها، ويعزل السلاح عن مادة الديزل التي وضعت أعلى السفينة للتمويه.

وأضاف هادي أنه عندما تم إبلاغ اليمن بأن هناك سفينة سلاح في طريقها إلى اليمن بالقرب من عُمان توجهنا بقوات من مكافحة الإرهاب، وتمت ملاحقتها بالزوارق، وكان على متنها 80 شخصاً.