بوتين يستغل أزمة اللاجئين للإطاحة بميركل

نقلت صحيفة الأوبزرفر عن خبراء في الناتو أن روسيا تسعى لإسقاط المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، من خلال حرب معلومات هدفها إثارة غضب الألمان من اللاجئين.

ويرى الخبراء أن استهداف ميركل سببه أنها من أكثر الداعمين للعقوبات على روسيا، ويحذر الخبراء من أن موسكو تستعمل وسائل التواصل الاجتماعي لإحداث تغييرات سياسية مشيرين إلى أن بريطانيا ليست محصنة.

ويعتقد خبراء في الناتو أن روسيا لها سجل طويل في تمويل المتطرفين في أوروبا، وهناك أدلة على تحركها ضد ميركل.

ونشرت نتائج استطلاع للرأي تفيد بأن 81 في المئة من المواطنين الألمان يرون أن ميركل فقدت السيطرة على الوضع.