موسكو ستؤمن قادة المعارضة الموقعين على الهدنة

تتأرجح الهدنة السورية بخروقات النظام وأبرزها سقوط صواريخ خلال الساعات الماضية على الغوطة الشرقية، كما خرقها أيضا تصريح لافت لمدير مركز تنسيق الهدنة بقاعدة حميميم في اللاذقية، سيرغي كورولينكو حيث أعلن أن وزارة الدفاع الروسية يمكن أن تساعد في تأمين ضمان سلامة قادة المعارضة ورؤساء الإدارات الذين وقعوا على اتفاق الهدنة في سوريا.

وبحسب وكالة سبوتنيك الروسية فإن مركز المصالحة أجرى منذ بداية عمله 23 اجتماعا مع ممثلي مختلف الأحزاب المعارضة السورية والقوى السياسية".

وأشار إلى إمكانية ملاحظة تغيرات كبيرة في مسار المفاوضات، على الرغم من هذا الوقت القصير لعمل المركز. وأضاف البيان أن هناك مفاوضات حول الهدنة مستمرة مع 6 تشكيلات مسلحة تتمركز في محافظات دمشق وحمص ودرعا.