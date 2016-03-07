بالفيديو.. برلماني إيراني يتفاخر بقتل أسرى عراقيين

كشف تسجيلٌ مصور اعترافا لافتا لعضو في مجلس الشورى الإيراني يُدعى نادر قاضي بور، يعترف فيه بقتل ما بين ستِمئةٍ إلى 700 أسير عراق، هو ومجموعة إيرانية أثناء الحرب الإيرانية العراقية في الثمـانينات.



اعترافات النائب الإيراني النافذ في مؤسسات الدولة، في غَمرة الشعور بنصره في انتخاباتِ مجلس الشورى عن مدينة أروميَة غرب إيران.

وأظهر الفيديو بور يتحدّث عن أن تصفية الأسرى على يديه ومجموعةٍ من الإيرانيين، جاء في سبيل ما أسماه الإسلامَ والثورة والشهداء والمرشدَ الأعلى.

وعمل قاضي بور في القوات الخاصة في الحرس الثوري قبل دخولــِه البرلمان قبل ثمانيةِ أعوام، كما يُعـدّ من المُقرّبين الى المرشد، علي خامنئي.

