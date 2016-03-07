حجاب: على الأسد دفع ثمن جرائمه أمام القضاء الدولي

قال رئيس هيئة المفاوضات العليا في المعارضة السورية رياض حجاب انه يتوجب على الأسد الرحيل في بداية المرحلة الانتقالية، وأكد بأنه يجب محاكمته أمام العدالة الدولية على جرائمه ضد الانسانية.

واكد حجاب ان اهم ما يجب ان يتناوله جدول اعمال مؤتمر جنيف للسلام هو تشكيل هيئة حكم انتقالي.



وأكد حجاب ان حديث موسكو حول الفدرالية السورية أمر غير مقبول على الاطلاق، مشيرا إلى ان خارطة وزارة الدفاع الروسية حول مواقع الجماعات الارهابية في سوريا غير دقيقة على الاطلاق وقد تشكل خرقا للهدنة.



وأشار حجاب الى أن تواجد المعارضة المعتدلة معزول عن أماكن تواجد جبهة النصرة.



وقال أيضاً ان القوات السورية والطائرات الروسية قتلت العشرات في في هجوم امس على مدينة حلب.



وأكد ان المعارضة السورية بحاجة لتقيم فترة الهدنة خلال الاسبوعين الماضيين لتحديد ما اذا كانت الظروف مؤاتية للمشاركة في المفاوضات.