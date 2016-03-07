قمة أوروبية تركية لتسوية أزمة اللاجئين

تعقد اليوم قمة أوروبية في العاصمة البلجيكية بروكسل، ينتظر منها حث تركيا ودعم اليونان بهدف تسوية أزمة الهجرة، مع العمل على غلق "طريق البلقان" نهائيا، وتأتي هذه القمة الطارئة، وهي الثانية في أقل من أربعة أشهر، في أجواء من الخلاف بين تركيا والإتحاد الأوروبي.



حيث يشكل وصول 1.25 مليون طالب لجوء انقساما غير مسبوق داخل الإتحاد.



ويطالب الاوروبيون أن تعزز أنقرة التصدي للمهربين الذين ينشطون قبالة سواحلها بمساعدة سفن الحلف الاطلسي في بحر ايجه.



وفي لندن أعلن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون إرسال ثلاثة بوارج عسكرية للمشاركة في عمليات الحلف الاطلسي للتصدي لتهريب طالبي اللجوء في بحر ايجه.



فيما رفض الرئيس التشيكي ميلوس زيمان المعروف بتصريحاته الحادة، أن يمنح الاتحاد الاوروبي تركيا ثلاثة مليارات يورو لمساعدتها في استقبال اللاجئين، معتبرا ان هذا المبلغ "مالا مهدورا".



إلى ذلك لقي خمسة وعشرين 25 مهاجرا على الاقل بينهم عشرة اطفال حتفهم عندما غرق قاربهم قبالة منتجع ديديم في جنوب غرب تركيا، وفق ما افاد خفر السواحل الاتراك.