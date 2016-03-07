نصرالله.. "يتخبط" و يلقي الاتهامات ويروي حكايات خيالية

في إطلالة جديدة لأمين عام ميليشيات حزب الله حسن نصرالله، واصل الأخير هجومه على الدول العربية واتهمها بالتخلي عن لبنان بسبب تصنيفها حزب الله إرهابيا بعد تدخله في عدد من الدول العربية من سوريا إلى اليمن.

في وقت خصص خطابه لاستذكار القضية الفلسطينية ومهاجمة إسرائيل "كلاميا" بعدما غابت عن خطاباته الأخيرة.

لم يبق أمام زعيم ميليشيات حزب الله إلا أن ينسب لنفسه الانتصار في حرب عام 73 على إسرائيل لتكتمل معه الحكاية.



وكرم نصر الله القيادي في ميليشياته الذي قتل في سوريا علي فياض المعروف بعلاء البوسنة، وترك لنفسه حكاية الأحداث على هواه.



واستعادة التاريخ اللبناني تؤكد أن من أطلق المقاومة الوطنية قتل بيد النظام السوري مثل جورج حاوي أو أعدم على يد حزب الله مثل حسين مروة ومهدي عامل ولبيب عبد الصمد وميشال واكد وغيرهم عشرات.

وقال حسن نصر الله، زعيم ميليشيات حزب الله في خطابه "هذه المقاومة في لبنان التي تصفونها بالإرهاب هي التي استعادت البعض من الكرامة والعزة العربية".

ولكن القرارات العربية والخليجية لم تصنف المقاومة اللبنانية بالإرهاب إنما حددته بحزب الله، لنشاطاته المكشوفة كل مرة في الخليج وسوريا والعراق ومصر واليمن.

وقال أيضاً "إن النظام السعودي يأتي في مقدمة المتآمرين على أي نظام أو جيش عربي يريد قتال إسرائيل".

ونسي زعيم ميليشيات حزب الله أن دعم بقاء اللبنانيين في بيوتهم وإعمارها هو ما قدمته السعودية والدول الخليجية، مقابل التهجير الكبير الذي كان ينفذه حزب الله بإشعاله الحروب.

وقال حسن نصر الله "ذهبنا الى البوسنة لمساعدة ناس يذبحون كل يوم".



ولكن باسم تجارة السلاح في البوسنة وأميركا الجنوبية يقاتل نصرالله العرب ويساهم في طرد السوريين من بلدهم.



وفي ملف العراق قال "ما لحق بالمسلمين السنة على يد داعش في العراق أخطر مما لحق بالمسلمين الشيعة هناك".

ولم يتحدث نصر الله بالأرقام عن تسليح فياض آخر قريب لعلاء البوسنة لتنظيم داعش عبر نوري المالكي ولا لتجارة إيران بالعبوات الناسفة لتنظيم القاعدة في العراق وحماية قادته وعائلاته في الأراضي الإيرانية.