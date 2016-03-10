رغم التهدئة.. قذائف الحوثي تقتل سعودياً بالطوال

في أول خرق للتهدئة على الحدود السعودية من قبل الانقلابيين، أكد الدفاع المدني في جازان سقوط عدة قذائف من داخل الأراضي اليمنية استهدفت محافظة الطوال الحدودية مع اليمن، ما أدى إلى مقتل مواطن سعودي إثر إصابة تعرض لها أمس، كما أصيب اثنان آخران بينهما امرأة، وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

من جهة أخرى، أكد وزير الخارجية السعودية، عادل الجبير، موقف بلاده الملتزم بإيجاد حل سلمي للأزمة اليمنية، مجددا دعم الرياض جهود المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، كما وصف الجبير دعوة مسؤول حوثي لطهران بالبقاء بعيدا عن أزمة اليمن بالإيجابية.

وكان القيادي الحوثي يوسف الفيشي قد طالب المسؤولين الإيرانيين بالبقاء بعيدا عن الصراع اليمني والكف عن المزايدات.