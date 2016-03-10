لبنانيون شيعة: نحن مع المصلحة العربية

تتواصل البيانات المنددة بمواقف مليشيا حزب الله التصعيدية في لبنان والمنطقة، آخرها كان صدور بيان من مجموعة أطلقت على نفسها اسم "لبنانييون شيعة" التي طالبت الحزب بتحييد الطائفة الشيعية عن المشاريع الإقليمية التي تهدف إلى التوسع على حساب المصالح الوطنية والعربية.

ورغم كل الضغوطات بدأت أفكار تلك المجموعة يتردد صداها داخل بيئة الحزب بحسب ما تشير إليه نسبة المتابعين المرتفعة لموقع جنوبية المناهض للحزب.

في المقابل، يطالب البعض أن يكون موقف تيار المستقبل وحلفائه أكثر جرأة لمواجهة ما وصفوه بالسياسة التخريبية لحزب الله في المنطقة، بيد أن المدافعين عن سياسة المرونة يفضلون أن تقتصر المواجهة مع الحزب على بيانات الاستنكار، خاصة في ظل تهديد إيران بأن ينعكس إدراج حزب الله في لائحة الإرهاب العربية أمنيا على لبنان.