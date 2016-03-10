مخاوف أميركية من انهيار سد الموصل

حذرت الولايات المتحدة من احتمال انهيار سد الموصل في العراق، داعية الحكومات إلى سرعة التحرك لمنع حدوث ما وصفته بالكارثة الإنسانية.

وفي اجتماع حضره مسؤولون عراقيون و دبلوماسيون تابعون للأمم المتحدة، حذرت السفيرة الأميركية سامانثا باور من فشل محاولات إنقاذ السد، مشيرة إلى أن تصدعه قد يتسبب في فيضانات تصل إلى 14 مترا مهددة حياة نحو مليون ونصف عراقي يعيشون في المناطق السكنية المحيطة بالسد.

ودعا بيان البعثة الأميركية جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى الاستعداد للمساعدة في حال حدوث هذه الكارثة الإنسانية.