أوباما: لست نادما عن عدم ضرب سوريا

كشف الرئيس الأميركي باراك أوباما عن أنه غير نادم على التراجع عن الخط الأحمر الذي وضعه في حال استخدم نظام الرئيس السوري بشار الأسد أسلحته كيميائية، قائلا إنه فخور بهذا القرار.

وفي مقابلة نشرتها مجلة أتلانتيك ، تطرق أوباما إلى قراره بالتراجع عن الضربات العسكرية المخطط لها والتي كان من شأنها أن تغير مسار الأزمة السورية معتبرا أنه فخورُ جدا بتلك اللحظة.

وأضاف أن الحكمة التقليدية وآلية جهاز الأمن الوطني الأميركيتين كانتا جيدتين إلى حد ما، مشيرا إلى أنه كان القرار الأصعب الذي اتخذه وأنه كان القرار الصحيح.