الملك سلمان يستعرض القوات المشاركة في "رعد الشمال"

نظمت القوات العسكرية المشاركة في رعد الشمال عرضاً عسكرياً بحفر الباطن شمال شرق السعودية بحضور الملك سلمان وعدد من قادة الدول العربية والإسلامية.

ويأتي العرض العسكري في ختام مناورات رعد الشمال العسكرية بمنطقة حفر الباطن شمال شرق السعودية.

وقال رئيس هيئة الأركان السعودية إن المناورات حققت كل الأهداف التي وضعت لها.

ورعد الشمال هي مناورات عسكرية مشتركة تهدف إلى رفع معدلات الكفاءة الفنية والقتالية للعناصر القتالية المشاركة، وتنفيذ مخطط التحميل والنقل الاستراتيجي للقوات من مناطق تمركزها إلى موانئ التحميل والوصول، بما يحقق النقاط والأهداف التدريبية المرجو الوصول إليها، وصولاً إلى أعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالي لتنفيذ مهمات مشتركة بين قوات الدول المشاركة لمواجهة المخاطر والتحديات التي تستهدف أمن واستقرار المنطقة.