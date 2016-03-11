دي ميستورا: الانتخابات الرئاسية السورية خلال 18 شهرا

قال مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستافان دي ميستورا إن سوريا ستجري انتخابات رئاسية في غضون 18 شهرا. حسب ما نقلت وكالة الإعلام الروسية الجمعة.

وأضاف دي ميستورا لوكالة الإعلام الروسية في مقابلة إن وقت انطلاق الانتخابات سيطرح في أحدث جولات محادثات السلام المقرر أن تعقد في 14 مارس في جنيف.

يذكر أن المتحدث باسم الهيئة العليا السورية للمفاوضات رياض نعسان آغا كان أعرب الأحد عن استغرابه من موقف دي ميستورا بشأن الانتخابات الذي قال إنها ستتم مناقشتها في جنيف، حيث أوضح أغا في لقاء مع قناة "الحدث" أن مثل هذا الطرح من قبل دي ميستورا سوف يعطِّل المفاوضات، وربما سيؤثر على المعارضة بعدم الذهاب إلى جنيف. وشدد على أن الأهم في هذه المرحلة هو البحث في هيئة حكم انتقالية وليست الانتخابات.