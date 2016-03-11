فرنسا تقترح فرض عقوبات على معرقلي تشكيل حكومة ليبيا

كشف وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إيرولت عن أن بلاده ستقترح على الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على المسؤولين الليبيين الذين يعرقلون قيام حكومة الوفاق الوطني في ليبيا.

وأضاف إيرولت أنه سيقدم اقتراحه لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل الاثنين القادم لأنه لم يعد بوسع الاتحاد الانتظار أكثر، على حد تعبيره.

ويمكن أن تستهدف العقوبات التي ستشمل تجميد أرصدة ومنع من السفر إلى دول الاتحاد الأوروبي، رئيس المؤتمر الوطني الليبي المنتهية ولايته نوري أبو سهمين ورئيس البرلمان الشرعي بطبرق عقيلة صالح ورئيس حكومة طرابلس غير المعترف بها دوليا خليفة الغويل.

وأكد وزير الخارجية الفرنسي قدرة رئيس الحكومة فايز السراج على رئاسة الحكومة مع وجود تأييد أغلبية نواب البرلمان الشرعي.