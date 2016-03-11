قوى كبرى تبحث "فدرلة" سوريا

نقلت وكالة رويترز عن مصادر دبلوماسية في مجلس الأمن أن قوى كبرى قريبة من محادثات جنيف تبحث إمكانية تقسيم سوريا "تقسيما اتحاديا" يحافظ على وحدتها ويمنح السلطات الإقليمية حكما ذاتيا موسعا.

وكشفت المصادر عن أن قوى غربية وليست روسيا فقط أبدت اهتماما بهذه الفكرة وأنها عرضتها على المبعوث الاممي ستيفان دي ميستورا.

وكانت هيئة التفاوض السورية المعارضة قد شددت على رفض أي حديث عن فكرة الدولة الاتحادية أو أي اقتراح قد يمثل توجها لتقسيم سوريا.

أما رأس النظام السوري بشار الأسد فلم يستبعد الفكرة خلال مقابلة أجريت معه في سبتمبر الماضي إذا توافق عليها السوريون وتمت عبر تعديلات دستورية.

أكثر المؤيدين للفكرة كان صالح مسلم زعيم حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي الذي أعلن تأييده لمبدأ اللامركزية سواء تم تحت مسمى الإدارات أو الاتحادية أو أي مسمى آخر.