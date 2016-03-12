النظام السوري يصعد قبل محادثات جنيف

في ردِ فعل على تصريحات لوزير خارجية نظام الأسد وليد المعلم، قال منذر ماخوس سفيرُ الائتلاف الوطني السوري في فرنسا والمتحدثُ الرسمي باسم الهيئة العليا لـلمفاوضات، إن المعلم دقّ مسامير في نعشِ جنيف.

وكان المعلم رفض في مؤتمرٍ صحفي الحديث عن الفيدرالية في بلاده، مؤكدا أن النظام يدعم وحدة سوريا.



وعشية محادثات جنيف صعّد النظام السوري من لهجته معتبرا أن الأسد خط أحمر، حيث قال وزير خارجية النظام السوري وليد المعلم إن وفد النظام سيغادر غدا للمشاركة في محادثات جنيف.



وأكد المعلم أن وفد المعارضة لن ينتظر لاكثر من يوم واحد في جنيف لبدء المحادثات.

المعلم أشار الى ان محادثات جنيف ستفشل إذا كان لدى المعارضة "توهمات" بالإمساك بزمام السلطة على حد وصفه .



واعتبر أن تعبير الفترة الانتقالية يعني الانتقال من الحكومة الحالية إلى حكومة أخرى ومن الدستور الحالي إلى دستور آخر.



وقال المعلم إنه "لا يحق" لدي ميستورا التحدث عن انتخابات رئاسية في سوريا أو اقتراح جدول أعمال للمحادثات، وإنه ليس من حق أحد الحديث عن انتخابات رئاسية إلا الشعب السوري



مشددا على رفض النظام لأي محاولة لإدراج ملف الانتخابات الرئاسية على جدول أعمال المحادثات، و رفض المعلم اي حديث يتعلق بفيدرالية سوريا او تقسيمها.

المعلم وخلال مؤتمر صحفي عقده في دمشق قال إنه لا يحق للمبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا ولا لأحد غيره الحديث عن انتخابات رئاسية في سوريا.