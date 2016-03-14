بوتين يبلغ الأسد بانسحاب القوات الروسية من سوريا

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع في الكرملين مع وزيري الدفاع والخارجية الروسيين، أنه واعتبارا من الثلاثاء قد أمر ببدء سحب الجزء الرئيسي من القوة العسكرية الروسية في سوريا.

وأضاف بوتين: أبلغت بشار الأسد أننا سننسحب من البلاد.

وأكد أن القوات الروسية في سوريا أوجدت ظروفا ملائمة لعملية السلام، وأشار إلى أن العمليات العسكرية الروسية قد حققت أهدافها.

وأعطى بوتين توجيهاته بتقليص دور روسيا العسكري وإبداله بالدور الدبلوماسي حيال الأزمة السورية.

ونقل بوتين "تمنيات رئيس النظام السوري بشار الأسد بالوصول إلى حلول سلمية للأزمة السورية عبر محادثات جنيف".