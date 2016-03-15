عسيري: وساطات قبلية لإستمرار التهدئة على الحدود اليمنية

كشفت مصادر محلية يمنية عن مباشرة بدء نزع الألغام التي زرعتها الميليشيات الحوثية على الحدود مع السعودية.

وذكرت المصادر أن اللجنة التي تتكون من خبراء ألغام وصلت إلى "المثلث، والضيعة، والحصامة" بمديرية شدا الحدودية مع المملكة.

من جهته أكد العميد أحمد عسيري مستشار وزير الدفاع والمتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي أن موضوع التهدئة ونزع الألغام على الحدود السعودية اليمنية لا يزالان يتمان عبر وساطات قبلية كما أعلن سابقاً.

وأضاف عسيري أن التواصل يتم عبر شيوخ قبائل وأعيان في الجانب اليمني وأضاف العسيري أن المعارك تسير بشكل إيجابي في تعز، والشرعية في تقدم مستمر لتحرير المحافظة.



