مجلس الأمن يطالب دي ميستورا بضم ممثلي الأكراد للمفاوضات

طالب مجلس الأمن الدولي الموفد الأممي إلى سوريا ستيفان دي مستورا بضم كافة ممثلي الأكراد لمفاوضات جنيف لجعلها أكثر شمولية حسب بيان أعقب اجتماعا قدم فيه دي مستورا لمجلس الأمن آخر تطورات المفاوضات.

من جهته، أكد المتحدث باسم الهيئة العليا للمفاوضات سالم المسلط أن وفد المعارضة سيتوجه لمقر الأمم المتحدة الساعة الخامسة من مساء الثلاثاء بهدف التركيز على مفاوضات جدية يكون جوهرها الانتقال السياسي.

وأعرب المسلط عن أمله في أن تشهد الأيام القادمة حلا ينهي معاناة السوريين تزامنا مع الذكرى السادسة لانطلاق ثورتهم.