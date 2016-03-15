موسكو: سحب القوات لا يعني وقف توريد السلاح للنظام

أكد المجلس الاتحادي الروسي على لسان رئيس لجنته لشؤون الدفاع والأمن، فيكتور أوزيروف، أن سحب القوات الروسية من سوريا لا يعني الامتناع عن الالتزامات الخاصة بتوريد السلاح والتقنيات العسكرية للنظام السوري، فضلا عن تدريب الخبراء العسكريين.

واعتبر رئيس لجنة شؤون الدفاع والأمن أوزيروف أن الغارات الروسية مكنت قوات النظام من التعامل مع الإرهابيين، بدوره، أبلغ وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بأن قوات الأسد مدعومة بسلاح الجو الروسي تمكنت منذ بدء العملية الروسية بسوريا من استعادة 400 مدينة وقرية سورية واستعادة السيطرة على أكثر من 10 آلاف كيلومتر مربع من أراضي البلاد.

وقال شويغو إن سلاح الجو الروسي نفذ، في إطار عمليته في سوريا منذ 30 من سبتمبر الماضي أكثر من 9 آلاف طلعة، مشيرا إلى أن القوات الروسية تمكنت خلال هذه الفترة من عرقلة تجارة الإرهابيين بالنفط أو القضاء عليه بشكل كامل في بعض المناطق، كما استطاعت وقف أو تدمير الإمدادات الأساسية لتمويل الإرهابيين ونقل الأسلحة إليهم.