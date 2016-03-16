دفعة جديدة من الطائرات الروسية الحربية تغادر سوريا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان اليوم الأربعاء أن مجموعة أخرى من الطائرات الحربية الروسية أقلعت من قاعدة حميميم الجوية في سوريا في طريق العودة إلى قواعدها الدائمة في روسيا.وأضافت الوزارة أن المجموعة تضم طائرة نقل إليوشن-76 ومقاتلات من نوع سوخوي-25 .

وكانت الدفعة الأولى من الطائرات غادرت الثلاثاء عائدة إلى روسيا بعد 24 ساعة من اعلان الرئيس الروسي فلاديمير انسحابا جزئياً من سوريا.

في حين أكد نيكولاي بانكوف نائب وزير الدفاع الروسي الثلاثاء أن سلاح الجو الروسي سيواصل قصف الأهداف المرتبطة بتنظيم داعش والجماعات الإرهابية الأخرى في سوريا رغم انسحاب جزئي للقوة الروسية. وأضاف "تحققت نتائج إيجابية معينة. وبدت فرصة حقيقية لإنهاء هذا الصراع الممتد".

وقال في مراسم بقاعدة حميميم الجوية الروسية في سوريا "أُنجزت المهمة. لكن لا يزال من السابق لأوانه الحديث عن انتصار على الإرهاب. الطيران الروسي عليه مهمة مواصلة شن الضربات على المنشآت الإرهابية".

من جهته، أعلن الكرملين أن الجيش الروسي سيحتفظ بـ"أحدث" أنظمته للدفاع الجوي في سوريا، دون أن يؤكد رسمياً ما إذا كان الأمر يتعلق ببطاريات صواريخ من طراز اس-400.