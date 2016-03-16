مسؤول كردي: إعلان نظام اتحادي شمال سوريا اليوم

توقع مسؤول كردي اعلان نظام اتحادي في المناطق الخاضعة للأكراد السوريين شمال البلاد اليوم ويأتي ذلك في وقت كثر فيه الحديث عن تقسيم سوريا على اساسي اتحادي.

وقال إدريس نعسان المسؤول الكردي السوري اليوم الأربعاء، إنه من المتوقع أن تعلن المناطق الخاضعة لسيطرة الأكراد السوريين النظام الاتحادي اليوم.

وأضاف نعسان المسؤول بإدارة الشؤون الخارجية في عين العرب (كوباني) أن هذا الإعلان يعني توسيع إطار الحكم الذاتي الذي شكله الأكراد وآخرون.

وفي تطورات المباحثات السورية في جنيف، أفاد موفد "الحدث" بان هناك حديث يدور حول امكانية تحول المحادثات غير المباشرة بين وفدي المعارضة والنظام الى مباشرة، يأتي ذلك في وقت سلم فيه كل من الوفدين ما وُصف برؤيتهما لحل الازمة التي دخلت عامها السادس.

هذا واكدت المعارضة السورية ان الوثيقة ترسم الخطوط العريضة للحل كما اكد على موقف المعارضة المنادي بضرورة تشكيل هيئة حكم انتقالي، كاملة الصلاحيات استنادا للقرارات الأممية.

