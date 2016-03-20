المعارضة السورية تصر على رحيل الأسد في أي مفاوضات

جدد محمد علوش كبير مفاوضي المعارضة السورية مطالب المعارضة بضرورة رحيل الأسد في أي عملية سياسية، مؤكدا أن المعارضة لن تقبل بحل وسط في مفاوضات جنيف.

تأتي هذه التصريحات على وقع مظاهرات أمام مبنى الأمم المتحدة في جنيف حيث تعقد المفاوضات بين وفدي المعارضة والنظام لإيجاد حل للأزمة السورية.

ومع حلول الذكرى السنوية الخامسة للثورة تظاهر عشرات من السوريين أمام مبنى الأمم المتحدة في جنيف، حيث تعقد مفاوضات السلام مرددين شعارات لا لتقسيم سوريا ومعارضين أي فكرة قد تطرح في المفاوضات بهذا الشأن.

وشدد محمد علوش كبير مفاوضي وفد المعارضة السورية في جنيف الذي شارك في تلك المظاهرة، على رفض المعارضة أي حل وسط في مفاوضات جنيف، متهما نظام الأسد بتحويل الشعب السوري الى شعب لاجىء.