وفد النظام السوري في جنيف ينتقد دي ميستورا

وجه مصدر قريب من النظام في مفاوضات جنيف انتقادات إلى المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا، معتبرا أنه لا يحق له ممارسة الضغط على أي طرف في المفاوضات لتقديم تنازلات.

وقال المصدر، الذي رفض الكشف عن اسمه، إن دي ميستورا "مُيَسر" المحادثات ولا يمكن أن يكون طرفا فيها وأن عليه أن ينقل الأفكار فقط.

وذلك ردا على دعوة دي ميستورا وفد النظام إلى تقديم مقترحاته بشأن الانتقال السياسي خلال أسبوع.

حيث كان الوفد الحكومي سلم دي ميستورا ورقة بعنوان عناصر أساسية للحل السياسي يتحدث أبرز بنودها عن ضرورة الالتزام بتشكيل حكومة موسعة من دون أن تأتي على ذكر الانتقال السياسي، الذي يعتبره دي ميستورا النقطة الأساسية في المفاوضات.