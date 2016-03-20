ولد الشيخ في صنعاء لبدء جولة جديدة من المفاوضات

وصل المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد إلى صنعاء في إطار الجهود الدبلوماسية التي يبذلها لإنهاء الأزمة اليمنية، وسيجري مشاورات مع قيادات ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح.

وعبر ولد الشيخ أحمد عن أمله بعقد جولة مباحثات جديدة أواخر الشهر الجاري.

فيما أكد راجح بادي المتحدث باسم الحكومة اليمنية أن المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ في طور عقد جولة جديدة من المشاورات بين كافة الأطراف لإنهاء الصراع.

ميدانياً ارتفع عدد القتلى الناجم عن قصف ميليشيات الحوثي وصالح للأحياء السكنية في تعز إلى تسعة قتلى وعشرات الجرحى، وذلك بعد تلقيهم هزائم متتالية على جبهات عدة في محافظة تعز، هذا في وقت حقق فيه الجيش والمقاومة اختراقا في مأرب بالسيطرة على مديرية حريب، مع تقدمهما في الجوف وشبوة حيث منيت الميليشيات بخسائر كبيرة.