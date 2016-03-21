أزمة تصريحات "مون" عن المغرب.. مغادرة 73 موظف أممي

أعلن المغرب مغادرة 73 موظفا تابعا للأمم المتحدة ، فيما سينسحب 10 آخرون في وقت لاحق ليبقى موظف واحدا فقط.

وتأتي الخطوة في أعقاب طلب الرباط من المنظمة الدولية سحب 84 من موظفي بعثتها بالصحراء الغربية في الأيام الثلاثة القادمة ردا على تصريحات الأمين العام بان كي مون التي اعتبرتها الرباط غير َ مقبولة بشأن المنطقة المتنازع عليها.

وتحولت الأزمة الدبلوماسية التي أثارتها تصريحات الأمين العام للامم المتحدة بان كي مون إلى أسوأ خلاف بين الرباط والأمم المتحدة، منذ توسطها في اتفاق 1991 لوقف النار الذي أنهى الحرب في الصحراء الغربية واسس لبعثة الامم المتحدة مينورسو.

وكالة المغرب العربي للأنباء اكدت في بيان مغادرة عدد كبير من الموظفين الدوليين مطار مدينة العيون، كبرى مدن الصحراء الغربية، واشار البيان إلى أن عشرة من موظفي المنظمة سيغادرون في وقت لاحق ردا على تصريحات امين عام الامم المتحدة بان كي مون.

وتضم بعثة حفظ السلام الدولية 240 عسكريا و84 موظفا مدنيا دوليا إضافة إلى نحو 160 موظفا محليا و12 متطوعا.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، زار مخيمات اللاجئين في تندوف بالجزائر مطلع الشهر الجاري، ووصف الوجود المغربي بـ "الاحتلال".هو ما اعتبرته الرباط استفزازا وخروجا عن الاعراف الدبلوماسية واستفزازا للمغرب.

ويؤكد المغرب أحقيته في إقليم الصحراء، واقترح كحل حكمًا ذاتيًا موسعًا تحت سيادته،

بينما تطالب "البوليساريو" التي تدعمها الجزائر بتنظيم استفتاء لتقرير مصير الإقليم بقيت الخلافات حول تحديد معايير من يمكن اعتباره مواطنا من الصحراء من عدمه.

تصريحات بان كي مون تأتي قبل أسابيع من مناقشة مجلس الأمن الدولي لتقرير جديد حول اوضاع الصحراء ومدى التزام كل الأطراف بوقف النار ومسيرة التسوية المتعثرة على ان يصدر مجلس الامن التقرير السنوي بهذا الشأن في إبريل المقبل.

