أهالي معتقلين معارضين يؤكدون تصفية ميليشيا الحوثي لأبنائهم



أتهم أهالي عدد من المعتقلين ميليشيات الحوثيين بتصفية أبنائهم في أحد السجون التابعة للمتمردين في صعدة,

واتسعت هوة الخلاف بين القبائل العربية في صعدة والانقلابيين الحوثيين في ظل استمرار الجرائم التي يرتكبها الحوثيون بحق ابناء القبائل ولا سيما تفجير احد السجون التي كانو ايعتقلون فيها عددا من ابناء القبائل.

وأوضحت مصادر قبلية بأن المعتقلين الذين تمت تصفيتهم اختطفتهم ميليشيات الحوثي قبل ان تفجر المعتقل الذي احتجزتهم فيه.

وكانت قبائل عدة في صنعاء اعلنت قبل نحو اسبوع انشقاقها عن ميليشيات الحوثي والمخلوع واعلان الولاء للشرعية ، في مؤشر على اتساع هوة الخلاف بينها وبين الانقلابيين.

