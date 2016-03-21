المعارضة السورية: النظام مازال متعنتا ويرفض أي حوار جدي

أعلنت المعارضة السورية رفضها أي محاولة من جانب الحكومة لتأخير الجولة المقبلة من مفاوضات السلام في جنيف بسبب الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في 13 إبريل، وطالبت روسيا بالضغط على حلفائها في دمشق للدخول في مفاوضات جادة عن الانتقال السياسي.



وأعلنت المعارضة السورية ارجاء اللقاء الذي كان مقررا مع المبعوث الدولي اليوم إلى غد الثلاثاء ، ليعقد ستيفان دي ميستورا لقاءا منفردا اليوم مع وفد النظام.

ويواجه وفد النظام في المفاوضات ضغوطا من كل الأطراف لمناقشة مصير الأسد الذي تطالبه المعارضة بالتنحي عن السلطة.

وفيما وصف دي ميستورا الوثيقة التي قدمها وفد المعارضة والتي تتضمن تصوره حول المرحلة الانقالية بالتفصيلية، وصف مسؤولون ودبلوماسيون شاركوا في المحادثات الوثيقة التي قدمها وفد النظام بغير المشجعة والبعيدة عن الموضوعية.

وأكد، سالم المسلط، المتحدث باسم الهيئة العليا للمفاوضات، رفض وفد المعارضة لأي تأجيل للمفاوضات، وطالب بأن تكون المفاوضات مستمرة دون استراحة.

واتهم، كبير مفاوضي وفد المعارضة، محمد علوش، النظام السوري باللعب على مسألة الوقت والسعي إلى تأجيل المفاوضات، موضحاً أن الخطة البديلة إما استمرار الهدنة أو العودة إلى القتال.

