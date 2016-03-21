جنيف.. المعارضة ترفض تأخير المفاوضات من جانب النظام

من المتوقع أن يلتقي اليوم المبعوث الأممي إلى سوريا سيتيفان دي ميستورا بوفد النظام إلى مباحثات جنيف.

فيما أعلنت المعارضة السورية إرجاء لقائها المرتقب مع المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا المقرر اليوم الاثنين الى يوم غد الثلاثاء

يأتي ذلك في أعقاب إعلان المعارضة السورية رفضها أي محاولة من جانب النظام لتأخير الجولة المقبلة من مفاوضات السلام بسبب الانتخابات المقرر إجراؤها في الثالث عشر من إبريل المقبل.

واتهمت المعارضة وفد النظام بالتعنت والمماطلة وشددت على ضرورة ضغط روسيا على نظام الأسد للإلتزام بالمفاوضات على أمل أن تسفر العملية السياسية في إنهاء معاناة الشعب السوري.

