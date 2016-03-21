عسيري: المسؤول عن مشكلة لبنان هو استقواء قوى خارجية

رأى سفير المملكة العربية السعودية في بيروت علي عواض عسيري، في حديث صحافي أن الخلاف الأخير مع لبنان أسبابه معروفة.



وأشار عسيري الى أن ظنه قد خاب ببعض اللبنانيين الذين نسَوا أو يتناسون بصمات المملكة في لبنان.



واعتبر أن مشكلة لبنان تكمن في أنه يتأثر سلبا بالجغرافيا السياسية التي تحكمه والى أن المسؤول عن هذا الواقع هي قوى سياسية تستقوي بالخارج على الداخل".



وبشأن الفراغ الرئاسي جدد عسيري التأكيد على أن السعودية لا تتدخل بالأسماء ولكن تأسف لرؤية القصر الرئاسي بدون سيّده, على حد قوله.

