دبلوماسي بلجيكي: الإرهابيون خططوا لمزيد من الهجمات

رجح سفير بلجيكا لدى الولايات المتحدة، يوهان فيربيك، تخطيط الإرهابيين لشن المزيد من الهجمات في بروكسل.

يأتي ذلك عقب العثور على أسلحة ثقيلة من خلال عمليات التفتيش، موضحاً أنه تم الكشف عن أسماء جديدة متورطة في خلايا نائمة ببلجيكا.

وأوضح الدبلوماسي أن "ما يثير القلق بشكل خاص هما عنصران، الأول هو من خلال عمليات التفتيش حيث تم العثور على الكثير من الأسلحة الثقيلة، وهذا ما يشير إلى أن شيئاً ربما كان يجري التخطيط لتنفيذه خلال الأيام المقبلة، وقد علم البلجيكيون بذلك، أما النقطة الثانية فهي الكشف عن أسماء جديدة ظهرت إلى العيان قد تكون جزءاً من شبكة".

وأضاف: "هذه المؤشرات حصلنا عليها الأسبوع الماضي، وأود أن أؤكد أنه لا يوجد بلد أو مدينة محصنة من هذا النوع من الأشياء".