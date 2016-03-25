اتفاق روسي أميركي على تسريع الانتقال السياسي في سوريا

كانت الازمة السورية محور زيارة وزير الخارجية الاميركي جون كيري الى روسيا حيث التقى كل من نظيره الروسي سيرغي لافروف قبيل لقائه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وعلى مدى اربع ساعات بمشاركة كل من يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، وسيرغي لافروف وزير الخارجية، والسفير الأمريكي في موسكو جون تيفت .

واتفق الجانبان على أن جهودهما الرامية الى التسوية في سوريا ستكون بالتوازي مع تعزيز التنسيق لمحاربة داعش.

كما اكد وزيرا خارجية الولايات المتحدة وروسيا التوصل الى اتفاقات مهمة بين البلدين للدفع قدما باتجاه الانتقال السياسي في سوريا

العمل على التوصل الى دستور جديد في سوريا بحلول أغسطس المقبل.

وقال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري أنه اتفق مع الزعماء الروس على تسريع الجهود الرامية للتوصل إلى حل سياسي في سوريا. وأضاف كيري بعد أربع ساعات من المحادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين إن تلك الجهود تشمل إقناع بشار الأسد بالانخراط الكامل في محادثات بشأن الانتقال السياسي.